Agroguadassuar es consolida com a referent firal amb una edició de gran participació

Guadassuar ha tancat amb èxit la XVIII edició d’Agroguadassuar 2026, una cita que reafirma el seu paper com a esdeveniment firal de referència a la província de València.
Durant tres dies, milers de visitants han recorregut el recinte firal en una edició marcada per l’alta participació i condicions meteorològiques favorables, generant un ambient dinàmic i atractiu.
L’alcalde, Vicent Estruch, i el president, Salvador Ribes, han valorat molt positivament la fira, destacant millores en la reorganització dels espais, nous serveis i una programació variada.
Els expositors han mostrat la seua satisfacció, amb bons resultats en vendes i contactes comercials, consolidant la fira com un espai clau per al teixit econòmic i empresarial local.
En seguretat, no s’han registrat incidències destacables, permetent el desenvolupament normal de tota la programació.
Més enllà de les xifres, Agroguadassuar posa en valor el paper dels municipis en la dinamització econòmica i social.
Des de l’organització ja es treballa en futures edicions per millorar i reforçar el seu posicionament com a cita imprescindible del calendari firal valencià.
Guadassuar consolida Agroguadassuar com una fira de referència, demostrant que el dinamisme i la iniciativa local són clau per al desenvolupament del territori.