El Consorci Vega Baja visita la planta de Guadassuar per conéixer la gestió moderna de residus

El Complex de Valorització de Guadassuar va rebre el 24 d’abril la visita del Consorci Vega Baja Sostenible, amb representants de 27 municipis, associacions i membres del consell de participació.
L’objectiu va ser conéixer el funcionament d’una planta referent a la Comunitat Valenciana en la gestió eficient dels residus urbans.
Durant el recorregut, es va mostrar tot el procés, des de l’entrada dels residus fins a la seua transformació en nous recursos mitjançant tecnologia avançada de separació i classificació.
La planta, inaugurada en 2016, gestiona 130.000 tones anuals i dona servei a més de 350.000 habitants, amb sistemes de control d’olors i tractament hermètic que eviten molèsties.
Els visitants van destacar la eficiència del sistema i el funcionament de les instal·lacions.
La jornada també va reforçar la importància de la conscienciació ciutadana en la separació de residus i el respecte pel medi ambient.
El Complex de Guadassuar es consolida com un model de gestió sostenible, capaç de donar una segona vida als residus i avançar cap a un futur més eficient i respectuós amb l’entorn.