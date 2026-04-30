Els Premis Literaris Joan Fuster reconeixen el talent jove i l’aposta pel valencià a Sueca

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit una nova edició dels Premis Literaris Joan Fuster, una cita ja consolidada que posa en valor el talent literari de l’alumnat i el seu compromís amb la llengua.
Impulsats per l’IES Joan Fuster, estos guardons arriben a la seua 42a edició, reconeixent la creativitat i capacitat expressiva dels joves en categories com narrativa, poesia, teatre i assaig.
Un dels aspectes més destacats és la consolidació de la categoria d’assaig, amb participació de 22 centres i més d’un centenar de treballs, ampliant l’abast i reforçant el prestigi educatiu i cultural dels premis.
L’acte ha reunit representants institucionals, educatius i culturals, amb suport d’entitats com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat de València i Escola Valenciana, destacant el seu paper en el foment de la lectura, l’escriptura i el pensament crític.
També s’han reconegut treballs en narrativa, poesia i teatre, posant en relleu la qualitat i diversitat de les propostes.
Més enllà dels guardons, els premis són un espai de creació i expressió i una eina clau per a promoure l’ús del valencià en l’àmbit educatiu i literari.
Sueca reafirma el seu paper com a referent cultural, impulsant el talent jove i mantenint viva la literatura en valencià entre les noves generacions.