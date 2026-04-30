La Generalitat reforça el seu suport al sector del llibre en la inauguració de la 61a edició de la Fira del Llibre de València

La consellera Carmen Ortí, acompanyada pel director general de Cultura Miquel Nadal, ha assistit a la inauguració de la 61a Fira del Llibre de València, que se celebra fins al 10 de maig als Jardins del Real (Vivers).
La Generalitat ha reiterat el seu suport al sector del llibre com una indústria cultural estratègica que contribueix al pensament crític, la cohesió social i el desenvolupament econòmic.
El Consell ha destinat 245.000 euros al Gremi de Llibreters i més de 10.000 euros a la Fundació Fira del Llibre per a l’organització de l’esdeveniment i activitats del sector.
Ortí ha destacat el compromís del govern autonòmic amb la reactivació, continuïtat i consolidació de l’ecosistema del llibre, així com el reforç d’un teixit cultural amb futur.
La fira arriba a xifres rècord amb 104 expositors, 142 casetes i més de 200 activitats culturals, consolidant-se com una de les cites literàries més importants.
Com a novetat, incorpora un espai conjunt amb el Palau de la Música que uneix literatura i creació musical.
La Generalitat manté programes de suport a editorials, llibreries, biblioteques, promoció lectora i internacionalització del llibre valencià, dins del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.
Ortí ha subratllat que la lectura és una política pública essencial i que invertir en el llibre és invertir en ciutadans més lliures, formats i crítics.
La fira torna a convertir els Vivers en un gran espai cultural amb presentacions, signatures, debats, tallers i activitats familiars i infantils, a més de la participació de milers d’escolars, reforçant el seu caràcter educatiu i cultural.