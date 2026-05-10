L’Ajuntament convoca el Premi Senyera d’Arts Visuals 2026 amb una dotació de 12.000 euros

La convocatòria busca impulsar la trajectòria d’artistes nascuts o residents a la Comunitat Valenciana
L’obra guanyadora passarà a formar part del patrimoni artístic de l’Ajuntament de València
L’Ajuntament de València ha posat en marxa la convocatòria del Premi Senyera d’Arts Visuals 2026, una nova edició d’esta distinció cultural municipal, que compta amb una dotació de 12.000 euros, i que està dirigida a impulsar la trajectòria professional d’artistes de la Comunitat Valenciana.
La Junta de Govern Local ha aprovat les bases de la convocatòria, segons la proposta tramitada pel Servici de Patrimoni Històric i Artístic, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions 2026-2028. La primera tinenta d’Alcaldia, la regidora María José Ferrer San Segundo, ha destacat el compromís municipal amb la promoció de la cultura i el suport a la creativitat artística.
Podran participar persones físiques majors d’edat amb DNI o NIE en vigor, sempre que presenten una sola obra original, no premiada anteriorment, i acrediten haver nascut o residit a la Comunitat Valenciana durant l’últim any.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals des de la publicació de l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província, i la tramitació s’haurà de realitzar a través de la seu electrònica municipal.
El jurat, presidit pel regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, podrà seleccionar fins a deu obres finalistes, valorant la creativitat, la qualitat tècnica i la qualitat artística.
Formaran part del jurat representants de la Universitat Politècnica de València i professionals del sector artístic. Finalment, l’obra guanyadora quedarà integrada en el patrimoni artístic de l’Ajuntament de València.