Alzira se suma a la vaga indefinida per l’educació pública amb mobilitzacions en defensa dels recursos educatius

Docents, famílies i sindicats protesten contra la Conselleria d’Educació i reclamen millores en l’ensenyament públic valencià
Els sindicats denuncien els serveis mínims i alerten de l’impacte de la vaga en el sistema educatiu, especialment en Batxillerat
La vaga indefinida convocada en l’ensenyament públic valencià ja ha començat i este dilluns ha deixat les primeres mobilitzacions a diferents punts del territori, també a la Ribera Alta.
A Alzira, docents, famílies i representants sindicals s’han concentrat per reivindicar una educació pública de qualitat i denunciar la falta de negociació amb la Conselleria d’Educació. La protesta forma part d’un calendari de mobilitzacions que continuarà durant els pròxims dies amb manifestacions també a València.
Durant la concentració, els participants han destacat que esta vaga podria marcar un abans i un després dins del sector educatiu.
Els sindicats denuncien especialment els serveis mínims decretats per la Conselleria, que consideren excessius, i asseguren que la situació ha acabat portant el professorat a una vaga indefinida.
Una docent també ha criticat la situació dels serveis mínims en Batxillerat coincidint amb la preparació de les proves de la EBAU.
Per la seua part, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha mostrat el suport de l’equip de govern municipal a la comunitat educativa i a la defensa de l’ensenyament públic.
La mobilització arriba en un context de tensió entre sindicats i administració autonòmica, amb reivindicacions centrades en la millora dels recursos, les plantilles i les condicions de l’educació pública valenciana.