Article d’opinio Cristobal Aguado: La DANA al camp, any i mig després
AVA-ASAJA denuncia que barrancs com el Carraixet continuen sense netejar-se després de la DANA de 2024
Cristóbal Aguado reclama més infraestructures hidràuliques, menys burocràcia i una millor gestió de la reconstrucció dels camps afectats
Alguns no han aprés res de la DANA. Barrancs com el Carraixet continuen sent un bosc de canyes, igual que ho eren el riu Magre o la rambla del Poio abans del 29 d’octubre de 2024. La CHJ, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, considera que esta vegetació és positiva per a frenar les crescudes. Però, segons denuncia AVA-ASAJA, les conseqüències de la DANA van demostrar que una nova riuada podria convertir el Carraixet en una “bomba explosiva” capaç d’arrossegar aigua, vegetació i objectes, tal com va passar a l’Horta Sud i la Ribera.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que en el jutjat de Catarroja no s’estiguen abordant les causes que van agreujar la catàstrofe, i reclama analitzar si els danys haurien sigut menors si el Govern haguera executat les infraestructures hidràuliques previstes i haguera mantingut els barrancs nets i connectats amb el nou llit del Túria.
Aguado critica també que “s’ha imposat un ecologisme radical” que, segons afirma, “s’ha demostrat equivocat”, i defensa la necessitat de previndre per a evitar danys i salvar vides.
Respecte a la reconstrucció, AVA-ASAJA denuncia que Tragsa està limitant actuacions en séquies i canals afectats per la DANA per motius relacionats amb la nidificació d’aus, fet que l’organització considera injustificable davant la necessitat urgent de recuperar infraestructures agràries i camps afectats.
L’organització agrària acusa igualment el Ministeri per a la Transició Ecològica de posar “travetes burocràtiques” als agricultors que encara esperen la reconstrucció dels seus terrenys, especialment aquells pròxims a barrancs i llits públics.
Segons denuncia Aguado, el Ministeri intenta incorporar terrenys privats afectats per la DANA al Domini Públic Hidràulic sense compensació econòmica, una situació que qualifica de “traïció” després de les reunions mantingudes amb els afectats.
Finalment, el president d’AVA-ASAJA reconeix que el Ministeri d’Agricultura “ha actuat millor”, però considera insuficient la resposta perquè moltes ajudes als afectats per la DANA encara no s’han abonat.
Aguado conclou reclamant “menys burocràcia i més sentit comú”, així com una gestió política centrada en la reconstrucció, la prevenció i la generació d’activitat econòmica.