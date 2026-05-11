Barrachina destaca una inversió de 46 milions en encausaments de barrancs per a reforçar la seguretat ciutadana
La Generalitat executa obres en 28 municipis per a previndre inundacions i millorar la seguretat hidràulica
El conseller critica la baixa execució del Govern central en el Pla del Xúquer, que situa en només un 3,9%
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha assegurat que la inversió de 46 milions d’euros en obres d’encausament de barrancs demostra una aposta clara per garantir la seguretat dels ciutadans, tot i no ser una competència directa de la Generalitat.
Barrachina ha fet estes declaracions durant la seua visita a les obres de reconstrucció de marges del barranc de Picassent, que compten amb una inversió de més de 2,6 milions d’euros. El grau d’execució del projecte ja arriba al 36%, amb actuacions en les proximitats del poliesportiu i del polígon municipal.
El conseller ha destacat que la Generalitat està actuant amb rapidesa per a millorar la seguretat hidràulica i previndre riscos davant episodis de pluges intenses i inundacions.
El programa autonòmic d’encausaments contempla un total de 39 obres en 28 municipis de la Comunitat Valenciana, de les quals 17 ja han finalitzat i la resta es troben en execució.
Barrachina ha criticat la gestió del Govern central en matèria d’infraestructures hidràuliques, assegurant que l’Executiu de Sánchez manté “projectes paralitzats o sense iniciar”.
A més, ha assenyalat que l’informe de seguiment del Pla Hidrològic del Xúquer reflectix que només s’ha executat un 3,9% de les inversions previstes en protecció contra inundacions, una xifra que ha qualificat de “preocupant” donada la planificació existent.