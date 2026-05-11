Benifaió celebra un multitudinari cap de setmana en honor a la Mare de Déu dels Desemparats

Benifaió ha viscut este cap de setmana intensos actes festius i religiosos en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, una de les celebracions amb més arrelament al municipi i amb una gran participació veïnal.
La programació va començar divendres amb el tradicional sopar al carrer l’Ermita, organitzat per les Clavariesses de la Mare de Déu dels Desemparats 2026.
Més de 300 persones van participar en una vetlada de convivència i germanor, amb rifa de regals del comerç local.
Dissabte es va celebrar la tradicional caminata fins a la Basílica de València, amb més de un centenar de peregrins que van recórrer els més de 25 quilòmetres fins a la capital.
Diumenge va arribar la festa gran, amb el trasllat de la imatge, la missa solemne i la posterior processó fins a l’ermita, acompanyada pel grup “Benifaió en dansa”.
El cap de setmana va finalitzar amb una xocolatà popular i un ambient de devoció, tradició i participació ciutadana.