Catalá es reunix amb responsables de l’ETSA pel 60 aniversari de la seua seu al Palau de l’Exposició

L’alcaldessa de València, María José Catalá, s’ha reunit amb representants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València amb motiu del 60 aniversari de l’obertura del Palau de l’Exposició com a seu de l’ETSA.
Durant la trobada, Catalá ha destacat la relació històrica entre l’escola i la ciutat de València, així com la influència que ha tingut l’arquitectura en el desenvolupament urbà de la capital valenciana al llarg de les últimes dècades.
Per part de l’ETSA, el director Ernesto Fenollosa ha explicat que esta commemoració es desenvoluparà sota el lema “60 anys fent ciutat”.
Segons ha assenyalat, l’aniversari suposa una oportunitat per a reflexionar sobre el paper de l’arquitectura en la construcció de la ciutat i en l’evolució de la societat valenciana.
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura està ubicada al Palau de l’Exposició des del 13 d’octubre de 1966, convertint-se en un referent acadèmic i formatiu en l’àmbit de l’arquitectura valenciana.
