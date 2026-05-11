El Nan@fest celebra a Alzira la seua desena edició consolidat com a referent cultural familiar
Alzira ha celebrat este cap de setmana la desena edició del Nan@fest, el festival familiar en valencià ja consolidat com a cita cultural de referència a la ciutat.
La jornada de dissabte es va suspendre per la pluja, però el festival va poder desenvolupar-se diumenge al Parc de l’Alquenència, compartint espai amb la Biosfira, que va aportar activitats de conscienciació ambiental.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha destacat la importància d’un esdeveniment que aposta per la cultura en valencià, l’oci familiar i les activitats a l’aire lliure.
Els més menuts van gaudir de concerts, contacontes, tallers, jocs tradicionals i espais multiaventura, en una jornada plena d’activitat.
Enguany, el festival ha estrenat la mascota Drila, que acompanya el ja conegut Dril, en una imatge vinculada a l’Any Jaume I.
Amb una programació gratuïta i gran participació, el Nan@fest reforça el seu objectiu de ser un espai de convivència, educació i cultura familiar.