El pirata Dragut desembarcarà a Cullera per tornar a sacsejar la ciutat
La recreació històrica tindrà lloc els dies 23 i 24 de maig i comptarà amb un Mercat Pirata
Cullera es transformarà en un gran escenari del segle XVI amb activitats per a tota la família
La recreació històrica de l’arribada del pirata Dragut a Cullera se celebrarà els pròxims 23 i 24 de maig, convertint la ciutat en un dels principals escenaris culturals i turístics de la Comunitat Valenciana. Cada any, este esdeveniment atrau milers de visitants i transforma el municipi en una experiència immersiva dirigida especialment al públic familiar.
Durant tot el cap de setmana, Cullera reviurà un dels episodis més significatius de la seua història: el desembarcament del corsari turc Dragut l’any 1550. Mitjançant espectacles en viu i ambientació teatralitzada, diferents grups d’actors recorreran els carrers històrics representant combats, assalts i la defensa dels habitants de la ciutat.
Els invasors avançaran pel carrer del Riu fins als Jardins del Mercat, passant per la plaça d’Espanya i la plaça de l’Església. Un nombrós grup d’actors i actrius recrearà l’atac dels pirates i la resistència dels veïns de Cullera amb vestuari d’època i efectes especials.
L’esdeveniment començarà el divendres 22 de maig amb l’obertura del Mercat Pirata, que inclourà parades d’artesania, animació, jocs infantils i espectacles familiars. El mercat obrirà el dia 22 a les 18.00 hores, mentre que durant el cap de setmana tindrà horari d’11.00 a 15.00 hores i de 17.00 a 23.00 hores.
El desembarcament de Dragut s’ha consolidat com una cita cultural de referència i una de les principals propostes de turisme familiar del mes de maig. A més, durant tota la setmana, l’hostaleria i el comerç local també s’ambientaran amb temàtica pirata.