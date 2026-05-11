La pluja obliga a modificar part de la programació de la Biosfira d’Alzira

Els premis Ecoescoles es traslladen a la Casa de la Cultura i es manté part de les activitats malgrat el mal oratge
La Biosfira consolida el seu paper com a espai de sostenibilitat, educació ambiental i consum responsable a Alzira
La pluja va obligar este cap de setmana a modificar part de la programació de la Biosfira d’Alzira, una cita centrada en la sostenibilitat, el medi ambient i les alternatives ecològiques que tenia previstes nombroses activitats al Parc de l’Alquenència.
Tot i les inclemències meteorològiques, l’organització va mantindre alguns dels actes previstos, entre ells el lliurament de premis del concurs Ecoescoles, que finalment es va traslladar a l’Auditori de la Casa de la Cultura.
L’alcalde va remarcar la necessitat de canviar escenaris a causa del temps i va destacar el treball del professorat i de l’alumnat per conscienciar sobre els reptes mediambientals del futur.
La regidora d’Educació, Consum i Cooperació, Virtuds Piera, va posar en valor la implicació dels centres participants i la creativitat dels projectes presentats.
Ja durant la jornada del diumenge, el bon oratge va permetre recuperar l’activitat prevista al Parc de l’Alquenència, on centenars de persones van poder gaudir de tallers, expositors, activitats familiars i iniciatives vinculades a la sostenibilitat. També van participar artesans i productors locals en una fira orientada al consum responsable i la producció sostenible.
Entre les entitats participants van destacar els bombers forestals, que van acostar a la ciutadania la seua tasca de prevenció i vigilància als monts.
La Biosfira ha tancat una nova edició consolidant-se com un espai de convivència, conscienciació ambiental i promoció del comerç sostenible a la capital de la Ribera Alta.