La Pobla Llarga se suma a una iniciativa europea per a reforçar la participació ciutadana en la construcció de la Unió Europea
El projecte forma part del programa CERV-2026-CITIZENS-CIV i està liderat per l’Ajuntament de Roma i la Unió de Federalistes Europeus
La iniciativa inclou assemblees ciutadanes, debats públics i activitats juvenils per a acostar Europa a la ciutadania
La Pobla Llarga participarà en una proposta europea dins del programa CERV-2026-CITIZENS-CIV, orientada a promoure la participació activa de la ciutadania en la vida democràtica de la Unió Europea més enllà dels processos electorals.
La candidatura, liderada conjuntament per l’Ajuntament de Roma i la Unió de Federalistes Europeus (UEF), compta amb la participació de diverses ciutats europees com Brussel·les i Barcelona, amb l’objectiu de fomentar noves formes d’implicació ciutadana en els afers europeus.
El projecte preveu la realització d’activitats com assemblees ciutadanes, debats públics, ágoras i simulacions del Parlament Europeu, així com iniciatives com Europe on Trial i el Parlament Europeu de la Joventut.
També s’inclouen jornades de sensibilització, trobades amb actors institucionals i la creació d’un butlletí europeu sobre drets i oportunitats de la ciutadania, amb la finalitat d’enfortir el debat públic i la connexió entre institucions i societat civil.
El president de la UEF, l’exeurodiputat Domènec Ruiz Devesa, ha destacat que la participació de municipis com la Pobla Llarga demostra que “Europa es construeix des del local” i que les ciutats són clau per a una democràcia més pròxima i participativa.
La alcaldessa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, ha remarcat que esta iniciativa representa un pas més en la europeïtzació del municipi, reforçant el compromís amb una ciutadania activa i implicada en el futur d’Europa.
La resolució definitiva de la convocatòria europea es coneixerà en els pròxims mesos.