LA UNIÓ denuncia un augment del 166% en les deteccions de cítrics d’Egipte amb pesticides no autoritzats
L’organització reclama incrementar els controls d’inspecció del 10% actual fins al 50%
Les importacions de mandarines egípcies a la UE han crescut un 188% esta campanya
LA UNIÓ Llauradora denuncia que el sistema europeu d’alertes alimentàries RASFF va detectar el passat mes d’abril 8 rebutjos de cítrics procedents d’Egipte per contindre matèries actives no autoritzades a la Unió Europea o per superar els límits màxims de residus permesos. La xifra representa un augment del 166% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan es van registrar 3 intercepcions.
L’organització agrària alerta que este increment coincideix amb un augment de les importacions egípcies als mercats europeus. En el cas de les taronges, Egipte se situa ja com el segon proveïdor de la UE, amb un increment del 5,9% i una pujada de quota de mercat. Pel que fa a les mandarines, el creixement és encara més elevat, amb un augment del 188%.
Davant esta situació, LA UNIÓ reclama que els controls d’identitat i físics als productes hortofructícoles procedents de països amb major nombre d’intercepcions, com Egipte, passen del 10% actual al 50%. També proposa ampliar estes mesures durant un any complet i tancar temporalment les importacions en cas que les alertes augmenten un 5% durant qualsevol mes.
L’organització també denuncia que els baixos preus dels cítrics egipcis estan provocant una distorsió del mercat europeu. Com a exemple, assenyala que les cotitzacions de la taronja valenciana València Late han caigut un 50% en els últims dies.
A més, LA UNIÓ considera “incomprensible” que el Comité Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos de la UE haja decidit reduir els controls oficials d’inspecció a les taronges egípcies del 20% al 10%, argumentant una millora en el compliment de la normativa.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, critica que no existisquen mecanismes de reciprocitat ni clàusules espill que obliguen els productes importats a complir els mateixos estàndards de producció que els exigits als agricultors europeus.
Peris assegura que “si determinades substàncies fitosanitàries són perjudicials per als consumidors europeus, també ho són quan entren a través de productes importats” i reclama que les importacions agrícoles complisquen les mateixes exigències sanitàries i mediambientals que suporten els llauradors europeus.