L’Ajuntament d’Algemesí cedix un vehicle adaptat a ADISALGE per a millorar la mobilitat de les persones amb discapacitat
El vehicle permetrà el desplaçament de fins a set persones i dos cadires de rodes per a activitats fora del municipi
La cessió forma part de la renovació de recursos de mobilitat adaptada impulsada pel consistori
L’Ajuntament d’Algemesí ha cedit a ADISALGE, l’associació de persones amb discapacitat del municipi, un vehicle adaptat amb capacitat per a set seients i dos cadires de rodes, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments dels seus usuaris per a la realització d’activitats lúdiques fora del terme municipal.
Este vehicle estava anteriorment cedit a ASFAL, entitat que recentment ha incorporat un nou transport gràcies a una aportació municipal de 50.000 euros destinada a la renovació dels seus recursos de mobilitat adaptada.
Amb esta actuació, ADISALGE disposarà d’un mitjà de transport adaptat que permetrà ampliar les seues activitats fora del municipi i millorar l’autonomia de les persones usuàries, reforçant així el compromís de l’Ajuntament amb l’accessibilitat i la inclusió social.