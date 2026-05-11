Massalavés reunix centenars de músics en la XII Trobada de Bandes de la Ribera Alta

Massalavés es va convertir este cap de setmana en el gran punt de trobada de la música de banda amb la celebració de la XII Trobada de Bandes de Música de la FSMCV-La Ribera Alta.
Després d’un matí marcat per la incertesa meteorològica, la jornada es va desenvolupar amb normalitat i els carrers del municipi s’ompliren de música, convivència i germanor entre societats musicals de diferents pobles de la comarca.
La trobada va reunir centenars de músics, posant en valor la tradició musical de la Ribera Alta i el paper de les bandes com a element cultural i identitari.
Entre les agrupacions participants hi hagué bandes de Carlet, Benimodo, la Pobla Llarga, Alginet, Rafelguaraf o Sant Joanet, entre altres localitats.
Un dels moments més destacats va ser l’estrena del pasdoble “Massalavés”, compost per Diego Chovares, que va emocionar el públic assistent.
La jornada va estar marcada per l’ambient de germanor i l’èxit organitzatiu, amb la implicació de la Societat Musical La Vila de Massalavés, voluntariat i serveis municipals.
La trobada torna a evidenciar la força del moviment bandístic valencià i la seua capacitat d’unir pobles i generacions.