Més de 350 persones participen en el sopar de la Mare de Déu dels Desemparats d’Almussafes
La Plaça Major d’Almussafes va acollir este passat divendres el tradicional sopar en honor a la Mare de Déu dels Desemparats
Una cita que va reunir més de 350 persones en un ambient de convivència i germanor.
La vetlada, organitzada per la Confraria Mare de Déu dels Desemparats, es va convertir de nou en un important punt de trobada entre veïns i veïnes del municipi.
La gran participació registrada reflectix el fort arrelament de les celebracions dedicades a la Mare de Déu al municipi i la implicació dels veïns en les activitats festives.
Durant la nit es varen sortejar dos tapissos de la Mare de Déu i una imatge de la Verge entre les persones assistents.
El sopar va tornar a demostrar el caràcter participatiu i tradicional d’Almussafes en este tipus de celebracions.