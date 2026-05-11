Sueca inaugura l’exposició ‘Nosaltres els moros valencians’ amb una col·lecció única d’art i etnologia morisca
L’Espai Moret dels Porxets de Sueca acull l’exposició ‘Nosaltres els moros valencians’, una mostra dedicada a la influència morisca en les terres valencianes a través d’una important col·lecció etnològica i artística.
La col·lecció ha sigut donada pel veí de Sueca Vicent Andrés Ventura, qui ha recopilat durant més de quaranta anys peces vinculades al patrimoni morisc valencià.
A la inauguració van assistir l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i membres de la corporació municipal, en un acte on el mateix Ventura va destacar el valor històric i cultural dels objectes exposats.
La mostra inclou utensilis de regadiu, ceràmica, tèxtils, fusta i aixovar, que permeten entendre la petjada morisca en la cultura valenciana.
L’exposició es podrà visitar fins al 17 de maig a l’Espai Moret dels Porxets.