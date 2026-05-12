Alzira celebrarà una Assemblea d’Història extraordinària amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I

La ciutat acollirà una cita cultural i històrica que reunirà experts i investigadores per aprofundir en diferents aspectes vinculats a la figura del monarca i a la història de la comarca.
La presentació s’ha celebrat a l’Arxiu Municipal d’Alzira amb la participació de l’alcalde, Alfons Domínguez, i del catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València, Antoni Furió.
Esta edició especial abordarà qüestions relacionades amb els últims dies de Jaume I, l’Alzira medieval, la Séquia Reial i l’evolució històrica de la comarca.
A més de les ponències i exposicions, la ciutat prepara activitats paral·leles per reforçar el paper d’Alzira com un dels enclavaments històrics més importants del Regne de València.