Alzira enceta la Setmana Internacional dels Museus amb la donació d’obres d’Antonio Espinar dedicades a Jaume I

Les obres commemoratives formen part del patrimoni municipal i s’inspiren en el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
La donació inclou cinc peces presentades al concurs del calendari 2026 del pintor Antonio Espinar
Alzira ha encetat hui la celebració de la Setmana Internacional dels Museus amb un acte institucional en què s’ha formalitzat la donació de diverses obres del pintor Antonio Espinar, dedicades a la figura de Jaume I amb motiu del 750 aniversari de la seua mort.
Des de l’Ajuntament d’Alzira s’ha agraït profundament la generositat de l’artista per la cessió desinteressada de les obres que passen a formar part del patrimoni municipal. Les peces donades són: “La casa del rey”, “Jaime I rey”, “Reliquias de un rey”, “Murallas árabes” i “Otros tiempos, la conquista”, totes elles presentades al concurs del calendari 2026.
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez; el regidor de Patrimoni Històric, Xavier Pérez; la directora del Museu Municipal d’Alzira, Mónica Ibáñez; i el mateix autor de les obres, Antonio Espinar.
Amb esta incorporació, el Museu Municipal reforça el seu fons artístic i històric amb obres que recuperen i posen en valor episodis clau de la història valenciana i d’Alzira vinculats a la figura de Jaume I.