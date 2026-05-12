Alzira renova el seu compromís amb la promoció i defensa del valencià junt a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

L’Ajuntament d’Alzira i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua han renovat el conveni de col·laboració per a continuar impulsant l’ús i la promoció del valencià al municipi.
Es tracta de la pròrroga d’un acord històric, ja que Alzira va ser el primer ajuntament en signar un conveni d’estes característiques amb l’AVL per a la normalització i defensa de la llengua valenciana.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat la importància de mantindre viu el valencià en tots els àmbits de la ciutat, mentre que la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, ha valorat el treball del municipi com a referent en promoció lingüística.
Des del consistori es vol garantir que el valencià estiga present en administració, educació, cultura i vida quotidiana, reforçant la col·laboració entre ambdues institucions per a les futures generacions.