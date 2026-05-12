AVA-ASAJA preveu que la sembra de l’arròs costarà 3 milions més per l’encariment del gasoil i la urea

El sector arrosser denuncia que afronta la “sembra més cara de la història” amb un augment del 7% dels costos de producció.
La pujada de preus coincideix amb una caiguda del 30% dels preus en origen i una reducció de fins al 20% de la producció.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) preveu que els arrossers del parc natural de l’Albufera gastaran 3 milions d’euros més que la passada campanya a causa de l’encariment del gasoil, els fertilitzants, les llavors i la mà d’obra.
Des de l’inici del conflicte a Orient Pròxim, el preu del gasoil agrícola s’ha pràcticament duplicat, i un arrosser pot arribar a gastar entre 200 i 300 euros per jornada de treball. Pel que fa als fertilitzants, la urea ha passat de 350-400 euros a 850-900 euros la tona, amb un increment mitjà superior al 33%.
AVA-ASAJA alerta que esta situació es produeix al mateix temps que hi ha un descens del 30% dels preus en origen i una caiguda del 20% de la producció, que en varietats tradicionals pot arribar fins al 80% a causa de la piricularia.
L’organització agrària reclama ajudes urgents per al gasoil professional i els fertilitzants, així com mesures europees per reduir l’impacte del Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (CBAM) i del sistema d’emissions ETS, que considera responsables de l’encariment del sector.
Segons AVA-ASAJA, si no s’actua amb rapidesa, els costos podrien traslladar-se a tota la cadena agroalimentària i acabar provocant un encariment de la cistella de la compra per als consumidors.