Barrachina assegura que l’Estratègia Valenciana per al Foment de la Ramaderia Extensiva impulsa la incorporació de nous ramaders

La nova estratègia autonòmica preveu una inversió de 14 milions d’euros i fins a 20.000 euros addicionals per a nous ramaders.
Ja s’han incorporat 126 nous ramaders al camp valencià amb més d’11.600 caps d’oví i cabrum en règim extensiu.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha assegurat durant el Consell Assessor de Ramaderia que l’Estratègia Valenciana per al Foment de la Ramaderia Extensiva 2026–2030 constituïx una fulla de ruta per als pròxims cinc anys, amb una dotació de 14 milions d’euros.
Barrachina ha destacat que la ramaderia extensiva “dona resposta a problemes com els incendis, la despoblació i l’abandonament del territori”, i ha remarcat que el sector compta amb més de 1.000 explotacions i 300.000 animals.
L’estratègia s’estructura en tres pilars, onze eixos i setanta mesures, i posa el focus en la simplificació administrativa, el relleu generacional, la formació i la modernització del sector.
En matèria de relleu generacional, el conseller ha assenyalat que el principal repte és demogràfic. En l’última convocatòria d’ajudes s’han incorporat 548 nous agricultors i ramaders, dels quals 126 són ramaders amb 11.680 caps d’oví i cabrum.
Les ajudes preveuen fins a 20.000 euros addicionals per a joves que s’instal·len en explotacions agrícoles i ramaderes o en zones amb limitacions naturals o Xarxa Natura 2000.
També s’inclou la creació d’un banc de codis REGA inactius, la potenciació de l’Escola de Pastors i serveis de substitució per a garantir la continuïtat de les explotacions.
En l’àmbit econòmic i de comercialització, l’estratègia impulsa la marca “Ramaderia Extensiva Valenciana”, reforça les marques locals i promou la compra pública de productes de proximitat.
Finalment, el conseller ha destacat que la modernització del sector inclou inversions en competitivitat, sostenibilitat i infraestructures, amb especial atenció a la ramaderia autòctona i a la millora dels sistemes sanitaris i de gestió del territori.