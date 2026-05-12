RIBERA
TELEVISIÓ

Catalá rep al Col·legi d’Administradors de Finques de València pel 25 aniversari de la seua seu

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut al consistori una representació del Col·legi d’Administradors de Finques de València amb motiu del 25 aniversari de la seu situada a la plaça dels Crespins.

A la trobada han assistit el president, Sebastián Cucala, el vicepresident Joaquín García, la secretària Vanina Cernotto i la gerent María José Valero, junt amb el regidor d’Urbanisme, Juan Giner.

Durant la reunió s’han abordat reptes de la professió i qüestions relacionades amb la gestió urbana i residencial a la ciutat.

El col·legi va commemorar el seu aniversari amb actes com una exposició, una xarrada sobre el sector i una jornada de convivència entre professionals.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats