Cullera obrirà al públic el refugi antiaeri i costaner de 1938 situat al mirador del Far

L’actuació forma part de la revaloració del Mirador del Far i del patrimoni vinculat a la Guerra Civil Espanyola
L’obertura oficial serà el 15 de maig dins de la programació del Dia Internacional dels Museus
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, l’Ajuntament de Cullera obrirà al públic el refugi antiaeri de 1938 situat al Cap de Cullera, un espai patrimonial de gran valor històric relacionat amb la memòria de la Guerra Civil i la defensa de la costa valenciana davant els atacs aeris.
En esta última fase s’ha executat la restauració integral de la bateria costanera de 1938, ubicada al Cap de Cullera, amb l’objectiu de preservar i difondre una part essencial de la història recent del municipi. En actuacions anteriors també es van adequar accessos i camins, es va instal·lar senyalització exterior i es va intervenir en la galeria subterrània. Totes les actuacions han estat finançades per la Diputació de València.
La bateria costanera es troba a l’actual Mirador del Far de Cullera, al costat del carrer de l’Ermita, i inclou també la galeria subterrània que funcionava com a polvorí i refugi del cos de guàrdia.
El projecte, desenvolupat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, ha permés recuperar la imatge original de l’espai eliminant elements impropis i restaurant les estructures originals conservades, sempre amb criteris de màxima fidelitat històrica.
Entre les actuacions més destacades es troben la recuperació dels cercles de maniobra de les bateries, la neteja interior de la galeria amb supervisió arqueològica, l’eliminació de grafitis i solsides, la restauració d’estructures i revestiments i la instal·lació de sistemes d’il·luminació i ventilació per a facilitar la visita museïtzada.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que esta recuperació “permet preservar una part fonamental de la nostra història col·lectiva” i convertir l’espai en “un lloc de memòria i divulgació”, reforçant també el compromís del municipi amb la memòria democràtica.
L’actuació forma part del procés de revaloració del Mirador del Far, un espai que integra diferents elements defensius de la Guerra Civil, com el Memorial de la Defensa de Cullera i el refugi antiaeri. L’accés es realitza a través de senders habilitats i el mirador disposa també de bancs i zones de descans amb vistes panoràmiques al Mediterrani.
El refugi del Cap del Far està situat al costat de l’ermita dels Navarresos i consta d’un magatzem de munició amb elevador, dos plataformes per a peces d’artilleria i un búnquer destinat al comandament i control visual d’operacions.
Este conjunt defensiu va ser construït pel Govern de la República després de la seua instal·lació a València, com a resposta als atacs aeris i navals sobre la costa mediterrània, especialment els efectuats per l’aviació italiana de Mussolini des de les Illes Balears.
Esta actuació se suma a la recuperació del refugi antiaeri situat sota els Jardins del Mercat, a la plaça de la Verge, un altre dels grans espais de memòria històrica conservats a Cullera.
Amb la recuperació d’estos dos enclavaments, l’Ajuntament reforça la seua aposta per la conservació del patrimoni històric i la memòria democràtica, consolidant un itinerari cultural que permet entendre millor el passat recent del municipi.