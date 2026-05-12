Escolars del municipi participen en una activitat oferida per la Guàrdia Civil per a fomentar hàbits saludables i educació en seguretat

L’activitat ha reunit 450 xiquets i xiquetes de Primària en la pista esportiva municipal ‘les Oliveretes’.
La iniciativa inclou exhibicions de diferents unitats especialitzades de la Guàrdia Civil i activitats educatives.
La Regidoria de Promoció de la Salut i responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) ha col·laborat amb la Guàrdia Civil en les activitats que el cos de seguretat ha oferit en la pista esportiva municipal ‘les Oliveretes’, a alumnat dels centres escolars San José, Uniana i Nostra Senyora de Fàtima, en total 450 xiquets i xiquetes de primer a sisé de Primària.
L’objectiu d’esta iniciativa, a la qual han sigut convidades la regidora de l’àrea, Carolina Torres, i la tècnica de la UPCCA, dins del treball coordinat que es realitza amb la Guàrdia Civil, és fomentar hàbits saludables, educació en seguretat, prevenció d’assetjament escolar i consum de substàncies.
“Ha sigut un matí molt productiu assistint a esta activitat, promoguda per la Guàrdia Civil, i coneixent tot el treball que realitzen des de diferents departaments més específics del cos. A més, hem pogut presenciar una exhibició de la Unitat Canina i comprovar com realitzen la detecció de diferents objectes amb la participació de l’alumnat”, ha explicat la regidora Carolina Torres.
La regidora ha destacat també que la UPCCA desenvolupa durant tot l’any activitats d’informació i sensibilització en centres educatius, i que esta jornada ha permés als escolars conéixer de prop el treball de la Guàrdia Civil, les seues metodologies i eines, vivint una experiència molt positiva.
A més de les activitats amb la Unitat Canina, els i les escolars han pogut comprovar el treball de diferents unitats especialitzades com el GREIM (rescat en muntanya), USECIC (seguretat ciutadana), Trànsit, la Unitat Cinològica i el TEDAX (desactivació d’explosius i amenaces NRBQ)