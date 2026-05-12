La Diputació de València incorpora nous vehicles i maquinària per a millorar la neteja de platges

La corporació provincial ha adquirit tres tractors, dos furgonetes i un vehicle pickup per a reforçar el servici en els municipis costaners adherits.
Les noves inversions permetran millorar l’eficàcia dels treballs i avançar cap a una gestió més sostenible del litoral valencià.
La Diputació de València ha presentat a Puçol la nova maquinària i els nous vehicles adquirits per a reforçar el servici provincial de neteja de platges als 16 municipis costaners adherits. La nova flota està formada per tres tractors, dos furgonetes i un vehicle pickup, amb una inversió global de 661.857,90 euros.
A més, recentment també s’han incorporat set vehicles UTV elèctrics i dos màquines rastrelladores, destinades a millorar les tasques de manteniment i suport logístic del servici.
El diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha destacat que “la Diputació continua apostant per un servici essencial per als municipis de costa, modernitzant els recursos disponibles i millorant la capacitat de resposta davant situacions cada vegada més complexes, com les provocades pels temporals marítims i la dana”.
Mascarell ha remarcat també que “la renovació de maquinària i vehicles permet guanyar eficàcia, reduir temps d’actuació i avançar cap a un model de gestió més sostenible i més adaptat a les necessitats actuals del litoral valencià”.
Per la seua part, l’alcaldessa de Puçol, Paz Carceller, ha valorat “l’important treball que fa la Diputació en els municipis costaners a través del servici de neteja de platges”, i ha destacat “la rapidesa i eficàcia de les actuacions per a mantindre el litoral en bones condicions durant tot l’any”.
També ha participat en la presentació l’alcalde del Puig, Marc Oriola, qui ha subratllat que “per a un municipi com el nostre, amb una platja orientada principalment al públic familiar, este servici és fonamental perquè l’arena estiga en les millors condicions abans de l’inici de la temporada estival”.
Noves inversions per a reforçar el servici
La presentació dels nous vehicles forma part de l’estratègia de reforç impulsada per la Diputació de València, que contempla noves inversions en maquinària especialitzada i infraestructures logístiques per a millorar la capacitat operativa del servici de neteja de platges.
Entre les actuacions previstes destaca també l’habilitació de noves naus i instal·lacions logístiques que permetran optimitzar la distribució territorial dels equips i millorar la conservació dels vehicles i la maquinària.
A més, enguany la Diputació ha hagut d’intensificar els treballs de neteja després dels temporals marítims, que han provocat una gran acumulació de restes vegetals i residus en el litoral. Esta situació ha obligat a avançar l’inici de la campanya de neteja al mes de gener per a garantir unes condicions adequades de les platges des de començament d’any.
Actualment, el servici provincial presta cobertura a 16 municipis del litoral valencià: Puçol, El Puig de Santa Maria, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Foios, Meliana, Sueca, Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia-Rafalcaid, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles.