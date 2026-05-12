La Fe renova llits i grues hospitalàries amb una inversió de més de 4,6 milions d’euros

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha iniciat la renovació del seu equipament hospitalari amb una inversió superior als 4,6 milions d’euros destinada a millorar la seguretat i el confort dels pacients.
El projecte contempla l’adquisició de més d’un miler de equips per a les àrees d’hospitalització, crítics i maternitat, incloent 978 llits d’hospitalització, 50 llits per a crítics, 9 llits de parts i 8 grues per al trasllat de pacients.
El nou equipament es lliurarà de manera escalonada fins a 2028 per a garantir la continuïtat assistencial sense afectar el funcionament de l’hospital.
La renovació inclou la retirada del mobiliari antic i aposta per equips amb millores en accessibilitat, mobilitat, seguretat i funcionalitat.
El gerent de La Fe, José Luis Poveda, ha destacat que esta actuació forma part del Pla d’Humanització 2025-2028 de la Conselleria de Sanitat, amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients i les condicions del personal sanitari.