Labora destina dos milions d’euros a la contractació per entitats locals de la Comunitat Valenciana de persones amb trastorn mental greu

Les ajudes estan dirigides a ajuntaments i entitats locals amb Servei d’Atenció i Seguiment (SASEM) per a persones amb problemes greus de salut mental.
El programa va permetre la contractació de 59 persones l’any passat i busca impulsar la inserció laboral de col·lectius vulnerables.
Labora, el Servici Valencià d’Ocupació i Formació, ha convocat les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes greus de salut mental per part d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que disposen d’un Servei d’Atenció i Seguiment a persones amb problemes greus de salut mental (SASEM).
El programa compta amb una dotació pressupostària de dos milions d’euros, finançats pel Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i té com a objectiu afavorir la inserció laboral i millorar les oportunitats d’ocupació de persones amb especials dificultats d’accés al mercat laboral.
Les ajudes permetran subvencionar la contractació, durant un període mínim de nou mesos, de persones desocupades inscrites en els Espais Labora que tinguen diagnosticat un trastorn mental greu o problemes greus de salut mental i que hagen sigut o estiguen sent ateses pel SASEM dependent de l’entitat local beneficiària.
La previsió és que totes les entitats locals amb SASEM puguen rebre una subvenció mínima de 20.000 euros. El passat any 59 persones amb trastorn mental greu van ser contractades a través d’esta ajuda.
Este programa combina polítiques actives d’ocupació i inclusió social, facilitant oportunitats laborals adaptades i afavorint la integració de persones amb majors dificultats d’inserció.
Així mateix, Labora subratlla la importància de la coordinació entre els serveis públics d’ocupació i els serveis d’atenció social i sanitària per a oferir una resposta integral i personalitzada.
Labora recorda que estes iniciatives formen part de l’estratègia de la Generalitat per a impulsar un mercat laboral més inclusiu, amb oportunitats per a totes les persones i especialment orientat a les que es troben en situació de major vulnerabilitat.