A més d’un mes de l’inici de la campanya de la Renda, AVA-ASAJA denuncia el retard en la reducció dels mòduls de l’IRPF

Reclamen la publicació immediata de la reducció de rendiments per al sector agrari
El retard obliga agricultors i ramaders a fer declaracions complementàries
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha exigit al Ministeri d’Hisenda i al Ministeri d’Agricultura la publicació urgent en el BOE de la reducció dels índexs de rendiment net del règim d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) per a agricultors i ramaders afectats per inclemències meteorològiques i altres circumstàncies adverses.
A més d’un mes de l’inici de la campanya de la Renda, la mesura encara no s’ha publicat, fet que està obligant milers de professionals del camp a triar entre presentar la declaració amb els índexs generals o fer posteriorment una declaració complementària, amb la conseqüent càrrega administrativa.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha assegurat que “no hi ha excusa per al retard”, i ha criticat que el Govern “hauria de tindre els deures fets des de principi d’any”. També ha advertit que la situació genera preocupació en el sector agrari, especialment en un context marcat per adversitats climàtiques i problemes de mercat en molts cultius valencians durant 2025.
L’organització agrària subratlla que la reducció de mòduls és una mesura habitual cada exercici i que les dades justificatives estan disponibles, per la qual cosa reclama una tramitació més àgil i previsora.
AVA-ASAJA insisteix que la publicació de l’ordre s’ha de fer amb urgència i que en pròximes campanyes hauria d’aprovar-se abans de l’inici del període de la Renda, per garantir seguretat jurídica i evitar duplicitats administratives en el sector agrari.