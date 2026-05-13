Agricultura subratlla que la prevenció i el control del HLB són essencials per a garantir la seguretat de la citricultura valenciana

El HLB és considerada la principal amenaça fitosanitària per als cítrics a escala mundial
L’IVIA reforça el seu paper com a referent internacional en investigació i control biològic de la malaltia
El secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, ha subratllat que la prevenció i el control del Huanglongbing (HLB) són claus per a garantir el futur i la seguretat de la citricultura valenciana.
Tejedo ha fet estes declaracions durant la clausura de la jornada “El desafiament del HLB: investigació, prevenció i innovació per al futur de l’agricultura valenciana”, organitzada per la Universitat Politècnica de València.
El HLB és considerada la malaltia més destructiva per als cítrics en tot el món. Una vegada infectat, l’arbre mor en pocs anys i actualment no existix cap cura efectiva.
El principal vector de transmissió, el psílid asiàtic Diaphorina citri, va ser detectat per primera vegada en territori de la Unió Europea a Xipre l’any 2023, fet que situa la citricultura mediterrània davant una amenaça directa.
En este context, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) ha identificat a Xipre una nova espècie de parasitoide, Tamarixia citricola, capaç de parasitar de manera espontània el vector transmissor i reduir notablement les seues poblacions.
Este descobriment forma part del programa de control biològic impulsat per l’IVIA en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura xipriota, la Cyprus University of Technology i altres socis internacionals.
Tejedo ha insistit en la necessitat d’anticipar-se a la malaltia i evitar la seua entrada, remarcant que la investigació científica és la millor ferramenta per a protegir un sector estratègic per a la Comunitat Valenciana.
L’IVIA, referent internacional en investigació citrícola
El secretari autonòmic ha destacat el paper de l’IVIA com a referent internacional en la investigació contra el HLB, gràcies als seus avanços en el coneixement del patogen, els vectors transmissors i les estratègies més eficaces de control.
Entre les actuacions desenvolupades per l’institut destaquen els models epidemiològics per a anticipar la propagació de la malaltia a Europa, estudis científics de referència internacional i noves estratègies de control basades en el control biològic, l’ús racional d’insecticides i ferramentes innovadores.
A més, l’IVIA treballa en línies d’innovació relacionades amb la biotecnologia, la millora genètica de varietats més tolerants i el desenvolupament de tecnologies de detecció primerenca.
Tejedo ha remarcat la importància de mantindre una estratègia coordinada basada en la vigilància, la investigació i la cooperació internacional, destacant que la col·laboració entre administracions, centres d’investigació i sector agrari és fonamental per a protegir els cultius valencians.
Finalment, ha recordat que la Generalitat ha destinat durant l’últim any més de 20 milions d’euros a l’IVIA per a reforçar les seues línies d’investigació en sanitat vegetal, lluita contra plagues i millora d’infraestructures, amb l’objectiu de preservar la competitivitat i sostenibilitat del sector agrari valencià.