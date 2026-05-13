Albal inicia un cicle d’itineraris d’activitat física adaptada al Parc de Benamà

El programa oferix activitats gratuïtes per fomentar la salut i els hàbits de vida actius
Les sessions inclouen estiraments, ioga i caminades per a persones de totes les edats
Albal ha posat en marxa al Parc de Benamà un cicle d’itineraris d’activitat física adaptada amb l’objectiu de fomentar el benestar físic i promoure hàbits de vida saludables entre la població.
La iniciativa es desenvoluparà fins a abril de 2027 i està oberta a persones de totes les edats, amb propostes adaptades a diferents nivells de condició física.
Activitats dirigides per millorar la salut i el benestar
El programa inclou sessions d’estiraments, ioga i caminades guiades, dissenyades per afavorir la mobilitat, reduir el sedentarisme i millorar la qualitat de vida dels participants.
Les activitats es duen a terme en un entorn natural com el Parc de Benamà, que permet combinar exercici físic amb contacte amb l’aire lliure i l’espai verd.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Albal reforça la seua aposta per la promoció de l’activitat física com a eina de salut pública i cohesió social.