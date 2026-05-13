Campofrío inicia a Utiel les obres de la nova planta que substituirà les instal·lacions afectades per la dana de Torrent

Campofrío ha iniciat les obres de la seua nova planta industrial al polígon Nou Tollo d’Utiel
Un projecte clau que substituirà les instal·lacions de Torrent afectades per la DANA d’octubre de 2024 DANA d’octubre de 2024 a la Comunitat Valenciana.
La nova planta, amb el nom d’“Amunt!”, suposarà una inversió superior als 134 milions d’euros i permetrà mantindre més de 300 llocs de treball, reforçant així el teixit industrial de la zona.
L’acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i de l’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, junt amb responsables de la companyia.
El conseller delegat de Campofrío Espanya, Javier Dueñas, ha destacat el compromís de la companyia amb la recuperació i el territori.
La nova instal·lació comptarà amb tecnologia d’última generació, plaques solars i sistemes de valorització de residus en biogàs, apostant per la sostenibilitat.
Les obres tindran una duració aproximada d’un any i es preveu que la planta estiga operativa a mitjan 2027.
Un projecte que, segons la Generalitat, marcarà “un abans i un després” en el desenvolupament industrial de la Comunitat Valenciana.