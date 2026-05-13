Carlet recapta 1.200 euros en el VII Encontre Solidari de Boixeretes

Carlet va celebrar este passat diumenge una nova edició de l’Encontre Solidari de Boixeretes organitzat per l’ONG ACESVAL.
La setena edició d’esta iniciativa solidària va aconseguir recaptar 1.200 euros que es destinaran íntegrament a la investigació del càncer de pulmó.
La jornada va reunir participants i visitants en un matí on la tradició, l’artesania i la solidaritat es donaren la mà per una bona causa.
A més, l’associació carletina “Sumem moltes mans pels xiquets malalts” també va participar en la trobada amb una tómbola solidària.
Els diners recaptats en esta activitat es destinaran a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
L’Encontre Solidari de Boixeretes s’ha consolidat com una cita solidària destacada al municipi, combinant la participació ciutadana amb el suport a la investigació mèdica.
