Cullera licita les obres del nou Centre Municipal d’Halterofília amb una inversió d’1,6 milions d’euros

La nova instal·lació esportiva comptarà amb més de 800 metres quadrats i espais adaptats per a entrenaments i competicions
Cullera reforça la seua aposta per l’halterofília amb un pavelló modern, accessible i preparat per a acollir esdeveniments d’alt nivell
L’Ajuntament de Cullera ha tret a licitació les obres del nou Centre Municipal d’Halterofília, una actuació que comptarà amb una inversió de 1.660.777 euros i que permetrà crear una instal·lació moderna, funcional i adaptada a les necessitats actuals d’esta disciplina esportiva a la ciutat.
El nou espai esportiu se situarà al carrer Russafa, cantonada amb el carrer Olímpic José Marí Colom, integrat dins del recinte esportiu de l’actual Pavelló Cobert de Cullera.
La futura instal·lació disposarà d’una superfície construïda de 813 metres quadrats en una sola planta i inclourà una sala principal d’halterofília, gimnàs amb sala de màquines, vestuaris, dutxes, lavabos, despatxos, magatzem i espais tècnics.
Cullera és una ciutat amb una gran tradició en esta disciplina esportiva i compta amb esportistes que participen cada any en competicions nacionals i internacionals. A més, el Club d’Halterofília de Cullera, federat en la Real Federació Espanyola d’Halterofília, ha aconseguit nombrosos èxits esportius amb campions i campiones de primer nivell.
La ciutat també ha sigut recentment seu de grans esdeveniments esportius, com les Copes del Rei i de la Reina de 2023 o el Campionat d’Espanya sub15 celebrat l’any passat.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que la ciutat continua apostant tant per l’esport base com per disposar d’instal·lacions d’excel·lència que permeten acollir competicions de màxim nivell. Segons ha assenyalat, Cullera compta amb infraestructures cada vegada més preparades i amb un entorn privilegiat per a albergar proves esportives durant tot l’any.
Una instal·lació pensada per a la funcionalitat i l’eficiència
L’edifici s’ha dissenyat amb criteris de funcionalitat, aprofitament de l’espai i eficiència energètica. El projecte diferencia clarament dos grans àmbits: la sala principal d’halterofília i gimnàs, i les zones complementàries destinades a vestuaris, serveis i espais auxiliars.
La sala principal ocuparà una superfície de 415 metres quadrats i comptarà amb una zona de calfament adaptada a la normativa del Consell Superior d’Esports i una zona de competició equipada amb graderia mòbil.
El gimnàs o sala de màquines disposarà de més de 115 metres quadrats per al treball físic complementari, mentre que el magatzem esportiu facilitarà l’emmagatzematge del material necessari per als entrenaments i competicions.
Els vestuaris, lavabos i dutxes estaran completament adaptats a la normativa d’accessibilitat universal, amb itineraris accessibles i serveis adaptats per a totes les persones usuàries.
A més, el projecte contempla ventilació natural en tots els espais, connexions directes amb les zones exteriors i recorreguts accessibles amb rampes i escales adaptades. També s’habilitaran espais d’aparcament per a bicicletes, motocicletes i vehicles de mobilitat personal.
Els acabats interiors s’han plantejat amb criteris de durabilitat, senzillesa i fàcil manteniment, mentre que el paviment específic per a l’halterofília estarà preparat per a esmorteir l’impacte dels pesos i reduir el soroll durant la pràctica esportiva.