La Generalitat elabora materials accessibles amb informació preventiva davant inundacions i nevades per a persones amb discapacitat

La iniciativa adapta els continguts a braille, llengua de signes, audioguies i lectura fàcil per garantir l’accessibilitat universal
Els materials s’ampliaran en una segona fase a altres situacions d’emergència com incendis o terratrémols
La Generalitat ha elaborat materials accessibles amb informació preventiva i d’autoprotecció davant inundacions i nevades, adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat, persones majors i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Els continguts han sigut presentats a València amb la participació de la ONCE, la Federació de Persones Sordes (Fesord) i Plena Inclusió, i han sigut desenvolupats per la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).
Adaptació dels continguts per garantir l’accés universal a la informació
Els materials sobre inundacions i nevades inclouen versions en sistema braille, llengua de signes, audioguies i lectura fàcil, amb l’objectiu de facilitar la comprensió de les recomanacions de protecció civil.
A més, s’han incorporat recursos visuals d’alt contrast i documents específics per a persones amb ceguesa o baixa visió, així com continguts audiovisuals adaptats per a la comunitat sorda.
Segons la Generalitat, aquesta adaptació permet que la informació d’emergència siga clara, comprensible i accessible per a tota la ciutadania sense excepcions.
Un projecte amb vocació de continuïtat i ampliació
En una segona fase, aquests materials s’ampliaran a altres riscos com incendis forestals, terratrémols i altres fenòmens adversos, amb l’objectiu d’estendre la cobertura informativa accessible.
El projecte compta també amb la col·laboració del CERMI Comunitat Valenciana i busca que els consells de protecció civil arriben de manera efectiva a tota la població, especialment a les persones més vulnerables.
Les autoritats han destacat que la iniciativa reforça el compromís institucional amb una protecció civil més inclusiva, on la informació es convertisca en una ferramenta clau de prevenció i seguretat per a tota la ciutadania.