Pérez Llorca destaca 51 milions per a sanejament i depuració a València

Un acord per a impulsar les infraestructures hídriques i la reutilització de l’aigua
Una inversió de 51,49 milions d’euros entre 2026 i 2029
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subratllat la inversió de més de 51 milions d’euros per a la modernització i construcció de 77 sistemes de sanejament i depuració en la província de València, en el marc del conveni firmat entre la Generalitat, l’EPSAR i la Diputació de València.
L’acord contempla el finançament i execució d’infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels sistemes i avançar cap a un model més sostenible. L’EPSAR aportarà fins a 44,97 milions d’euros, mentre que la Diputació de València contribuirà amb un màxim de 6,52 milions d’euros.
La inversió global es distribuirà per anualitats: 5,61 milions el 2026, 22,25 milions el 2027, 16,71 milions el 2028 i 6,91 milions el 2029. Segons el cap del Consell, l’acord beneficiarà més de 100 municipis, especialment els de menor grandària, i s’emmarca en una política de cooperació institucional basada en la col·laboració i l’eficiència en la gestió de l’aigua.
A més, Pérez Llorca ha destacat que la Comunitat Valenciana és un referent en reutilització de l’aigua, amb un 43 % del total estatal, i ha assenyalat l’objectiu d’arribar al 45 % amb les noves infraestructures.
Actuacions per comarques i millora de les infraestructures locals
Renovació de depuradores, xarxes i equips en tot el territori
El conveni preveu actuacions en totes les comarques de la província de València, amb inversions orientades a la renovació i construcció de depuradores i xarxes de sanejament, la substitució d’equips obsolets i la implantació de sistemes de control i monitoratge.
En la Plana d’Utiel-Requena es destinen 5,4 milions d’euros, amb un nou sistema de sanejament a Requena com a actuació destacada. En la Vall d’Albaida la inversió supera els 9,6 milions d’euros, amb millores en municipis com Albaida.
En la Ribera Alta s’invertixen més de 15,5 milions d’euros per a noves instal·lacions a Gavarda, Montserrat i Montroi, mentre que la Ribera Baixa compta amb més de 500.000 euros per a actuacions a Favara, Riola i Corbera-Llaurí.
La Safor rebrà més de 4,7 milions d’euros, i la Serrania superarà els 7,6 milions amb actuacions a Alpuente i Andilla. També hi ha inversions en el Camp de Morvedre, Camp de Túria, Vall d’Aiora, Canal de Navarrés, Costera, Foia de Bunyol i el Racó d’Ademús, amb projectes que inclouen des de la substitució d’equips fins a la construcció de noves depuradores.
En conjunt, el pla suposa una modernització integral del sistema de sanejament provincial, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua, reduir costos i fomentar la reutilització com a recurs clau per al futur del territori.