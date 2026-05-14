Alfafar celebra les tradicionals Creus de Maig amb la participació de les seues falles

Alfafar ha celebrat este cap de setmana les tradicionals Creus de Maig, una festivitat molt arrelada en molts municipis de l’Horta i que anuncia l’arribada del mes de maig amb decoracions florals i ambient festiu als carrers.

Les diferents comissions falleres del municipi han participat un any més en esta tradició elaborant les seues creus i mostrant el treball i la creativitat de cada falla.

L’Ajuntament d’Alfafar ha fet públic el veredicte dels premis d’enguany. La Falla El Sequer ha aconseguit el primer premi, seguida de la Falla L’Amistat i de la Falla Pensat i Fet.

També han participat en esta edició les falles Parc Alcosa, Sant Jaume, La Fila i Hort del Comte.

Amb esta celebració, Alfafar manté viva una de les tradicions més representatives del mes de maig als pobles valencians.

Les Creus de Maig han tornat a omplir de color i tradició els carrers d’Alfafar gràcies a la participació de les seues comissions falleres.

