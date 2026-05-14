València impulsa les vocacions científiques femenines amb el programa Efigy Girls

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha clausurat la sisena edició del programa Efigy Girls, una iniciativa de la Fundació Naturgy que fomenta les vocacions femenines en ciència, tecnologia, matemàtiques, arts i enginyeria (STEM).
L’acte s’ha celebrat al CaixaForum de la Ciutat de les Arts i les Ciències i ha reunit alumnes de diferents punts d’Espanya que han treballat projectes relacionats amb el canvi climàtic, les energies renovables, la mobilitat sostenible, la qualitat de l’aire i l’economia circular.
En esta edició, el programa ha becat 164 alumnes de 23 centres educatius de tot l’Estat, entre ells els col·legis Castellar-l’Oliveral i Padre Manjón de València.
Catalá ha animat les participants a confiar en les seues capacitats i a lluitar pels seus somnis: “Les barreres estan per a saltar-les”, ha assegurat durant la clausura.
A més, han participat centres educatius de municipis afectats per la DANA d’octubre de 2024 com Utiel, Aldaia, Paiporta, Catarroja, Picassent, Alfafar i els Pobles del Sud de València.
El programa Efigy Girls té una duració de tres anys i inclou formació en robòtica, innovació, treball en equip i sostenibilitat. Des de la seua creació, més de 600 xiquetes han participat en esta iniciativa educativa.