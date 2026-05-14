Alzira intensifica la vigilància contra els abocaments il·legals en tot el terme municipal

Policia Local i Rural reforcen els controls per sancionar l’incivisme i protegir l’entorn urbà
L’Ajuntament adverteix que no hi haurà tolerància amb els infractors i es reforcen les multes
La Policia Local i la Policia Rural d’Alzira han posat en marxa una campanya intensiva de vigilància i control per acabar amb els abocaments il·legals de residus en el terme municipal, amb l’objectiu de sancionar de manera contundent les conductes incíviques.
L’actuació se centra en la detecció i persecució de l’abandonament de restes d’obra, mobles, fem i altres residus fora dels espais autoritzats, una pràctica que genera un impacte negatiu tant ambiental com econòmic per a la ciutat.
Una sanció recent gràcies a la col·laboració ciutadana
La col·laboració dels veïns ha sigut clau per identificar recentment una furgoneta que estava dipositant objectes de manera il·legal en un contenidor de la zona de l’Alquerieta, fet que ha permés la seua localització i sanció.
Des de l’Ajuntament s’ha destacat la importància de la participació ciutadana per detectar este tipus de comportaments, que afecten directament la imatge de la ciutat i suposen un cost afegit per a tota la població.
Tolerància zero amb l’incivisme
El regidor de Seguretat ha sigut contundent en les seues declaracions, assegurant que no es permetran este tipus de conductes i que els infractors hauran d’assumir les conseqüències.
El consistori ha anunciat que ja s’estan aplicant sancions severes i que els controls es reforçaran en diferents punts del municipi per tal d’erradicar estes pràctiques.
L’Ajuntament d’Alzira ha remarcat que mantindrà una política de tolerància zero davant els abocaments il·legals, advertint que cada cas serà investigat i sancionat amb rigor.
La institució municipal ha subratllat finalment que la ciutat és un espai compartit i que la seua protecció depén del respecte i la responsabilitat de tota la ciutadania.