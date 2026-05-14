Educació proposa reduir ràtios, més recursos d’inclusió i un pla de climatització als centres

La Conselleria d’Educació ha presentat als sindicats docents una proposta amb mesures concretes per a millorar el sistema educatiu valencià.
El document inclou compromisos en àmbits com la reducció progressiva de ràtios, la simplificació burocràtica, la millora de les plantilles docents, les infraestructures educatives, la inclusió, la promoció del valencià i la Formació Professional.
Entre les mesures destacades es troba un Pla de Confort Tèrmic per als centres educatius, la creació de 135 noves places de professorat d’Audició i Llenguatge i l’obertura d’almenys 36 noves aules UECO.
La proposta també planteja implantar l’Expedient Digital del Docent, agilitzar les substitucions del professorat i simplificar processos administratius per a reduir la càrrega burocràtica als centres.
En matèria de Formació Professional, Educació aposta per mantindre amb fons propis els cicles implantats amb ajudes europees i reforçar l’orientació educativa i laboral.
La consellera Carmen Ortí ha assegurat que el diàleg amb els sindicats continua obert i ha convocat una nova reunió per al pròxim dilluns amb l’objectiu d’avançar en un acord per a l’educació pública valenciana.