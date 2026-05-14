El CEIP Miguel de Cervantes de Catadau rep llum verda per a la remodelació del centre

La Conselleria autoritza l’inici d’un projecte esperat després de més de dos dècades
El menjador deixarà definitivament els barracons i el centre continuarà modernitzant-se
El CEIP Miguel de Cervantes de Catadau ha rebut l’autorització de la Conselleria per iniciar la remodelació de les seues instal·lacions, una actuació molt reivindicada per la comunitat educativa després de més de 20 anys amb el menjador escolar ubicat en barracons.
El projecte permetrà renovar este espai i millorar les condicions del centre, donant resposta a una demanda històrica tant de l’alumnat com del professorat i les famílies.
Millores per modernitzar el centre educatiu
La remodelació contempla la renovació del menjador escolar, però també inclou futures actuacions destinades a continuar modernitzant les instal·lacions del col·legi.
Entre les millores previstes destaquen la instal·lació d’un ascensor per millorar l’accessibilitat i la possible construcció d’un gimnàs que amplie els espais destinats a l’activitat física i educativa.
Una reivindicació històrica de la comunitat educativa
La intervenció posa fi a una situació provisional que s’ha prolongat durant més de dos dècades i suposa un pas important per adequar el centre a les necessitats actuals.
Des del municipi valoren positivament esta autorització, que permetrà avançar cap a unes instal·lacions més modernes, accessibles i adaptades per a tota la comunitat educativa de Catadau.