Generalitat i Ministeri reforcen la digitalització de l’Administració de Justícia

La Generalitat Valenciana i el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts han firmat un conveni de col·laboració per a avançar cap a una Administració de Justícia més digital, coordinada i eficient.
L’acord ha sigut subscrit per la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Núria Martínez, i el secretari d’Estat de Justícia, Manuel Olmedo.
Segons ha explicat la consellera, la col·laboració entre administracions és fonamental per a millorar el funcionament del servici públic de Justícia i oferir una atenció més àgil i moderna a la ciutadania.
El conveni regula la transferència tecnològica entre el Ministeri i la Comunitat Valenciana i permetrà implantar prop de trenta aplicacions i servicis digitals vinculats a la Justícia electrònica.
Entre les ferramentes incloses es troben plataformes com LexNet, Carpeta Justícia o Cl@ve Justícia.
Amb este acord, la Conselleria assumirà les obligacions tècniques i organitzatives necessàries per a implantar correctament estes solucions tecnològiques als jutjats i servicis judicials valencians.
Les actuacions inclouran l’adaptació dels equips informàtics, les comunicacions, la seguretat dels sistemes i la formació dels usuaris.
Des de la Generalitat asseguren que este conveni suposa un nou pas en el procés de modernització de la Justícia i millora dels servicis digitals per a professionals i ciutadania.