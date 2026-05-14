La Generalitat avança en les actuacions d’emergència a la presa de Buseo

La Generalitat continua avançant en les actuacions d’emergència previstes a la presa de Buseo amb l’objectiu de reforçar la seguretat de la infraestructura davant episodis hidrològics extrems.
Segons ha explicat el conseller Miguel Barrachina, esta nova fase dels treballs inclou la consolidació del massís mitjançant injeccions per a millorar la cohesió interna de la presa, així com actuacions d’impermeabilització en la marge dreta per a controlar les filtracions detectades.
La tercera fase del projecte abordarà ja la solució definitiva sobre la presa. Abans de definir-la, la Generalitat ha anunciat que escoltarà tant el Govern central com els ajuntaments dels municipis situats aigües avall.
L’objectiu, segons el Consell, és aconseguir una actuació que garantisca la seguretat a llarg termini i que siga compatible amb la protecció de l’entorn natural de l’embassament i de les poblacions pròximes.
Durant la seua intervenció, Barrachina també ha reclamat al Govern d’Espanya que accelere la implantació dels plans d’emergència de les preses estatals de la Comunitat Valenciana, assegurant que la seguretat de la ciutadania “no pot esperar”.