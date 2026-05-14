La Generalitat llança una nova plataforma per monitoritzar en temps real la qualitat de l’aire

El sistema gestiona més de 40 milions de mesuraments anuals a tota la Comunitat Valenciana
La nova ferramenta permetrà millorar el control ambiental i la resposta davant episodis de contaminació
La Generalitat ha posat en marxa la nova Plataforma Integral de Control Ambiental (PICA), una ferramenta tecnològica que permet controlar en temps real la qualitat de l’aire gràcies als més de 40 milions de mesuraments anuals que es realitzen a la Comunitat Valenciana.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquesta plataforma suposa “un salt tecnològic en la gestió ambiental” i permet una gestió “més àgil, interoperable i eficaç” de totes les dades relacionades amb el control de les emissions i la qualitat atmosfèrica.
Una xarxa amb 82 estacions de vigilància
Actualment, la Xarxa Valenciana de Vigilància compta amb 82 estacions actives de qualitat de l’aire, de les quals 56 són propietat de la Generalitat i la resta pertanyen a ajuntaments, autoritats portuàries o empreses industrials i energètiques.
Aquestes estacions generen milions de dades cada any, a més de milers d’anàlisis de laboratori realitzades per Salut Pública.
Segons ha explicat Martínez Mus, la nova plataforma permetrà millorar la traçabilitat, la seguretat i la fiabilitat de la informació, així com reforçar la capacitat de supervisió i presa de decisions.
Una inversió de més de dos milions d’euros
La plataforma PICA ha comptat amb una inversió superior als dos milions d’euros, finançats per la Unió Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.
El sistema centralitza tota la informació relativa a la qualitat de l’aire i substitueix l’anterior aplicació, que havia quedat limitada davant l’augment del volum de dades i les noves necessitats tecnològiques.
Alertes automàtiques i dades en temps real
La plataforma rep informació automàtica dels sensors instal·lats a les estacions de control, així com dades de laboratoris i validacions del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM).
Amb tota aquesta informació, PICA genera càlculs automàtics, alertes per superació de límits contaminants i informes estadístics i normatius.
A més, les dades poden visualitzar-se mitjançant gràfics, mapes geolocalitzats i quadres de comandament, facilitant també la integració amb aplicacions com GVA Aire i futurs portals públics de qualitat ambiental.
Control durant episodis de contaminació i emergències
Durant els episodis de la dana, les unitats mòbils desplegades en les zones afectades van permetre controlar en temps real la presència de partícules contaminants i traslladar recomanacions preventives a la població.
Després d’aquesta experiència, la Generalitat ha decidit instal·lar noves estacions permanents en aquestes àrees.
La plataforma també incorpora funcionalitats específiques per al control d’emissions industrials, amb més de 30 focus industrials enviant dades automàtiques en temps real.
La xarxa controla contaminants com el diòxid de nitrogen, ozó, partícules en suspensió, diòxid de sofre o monòxid de carboni, així com altres compostos més complexos i dades meteorològiques necessàries per interpretar l’evolució de la contaminació atmosfèrica.