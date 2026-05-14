LA UNIÓ preveu 8.000 tones d’ametla però alerta dels costos

La collita d’ametla creixerà un 15% després de diversos anys marcats per la sequera
El sector denuncia que l’entrada massiva d’ametla nord-americana amb aranzel zero posa en risc la producció valenciana
La producció d’ametla de la Comunitat Valenciana superarà les 8.000 tones en gra aquesta campanya, sempre que la meteorologia es mantinga estable fins a la recol·lecció. Segons les estimacions de LA UNIÓ Llauradora, la collita augmentarà un 15% respecte a l’any passat, gràcies especialment a les pluges registrades durant l’hivern.
Tot i aquesta recuperació després de diversos anys difícils per la sequera, el sector continua afrontant importants dificultats derivades de l’augment dels costos de producció i de la forta competència exterior.
Els costos de producció continuen disparats
Els productors denuncien que les despeses agrícoles continuen augmentant, especialment en qüestions com el combustible. Actualment, el gasoil agrícola se situa al voltant dels 1,34 euros per litre, una situació que redueix considerablement la rendibilitat de les explotacions.
Des de LA UNIÓ asseguren que, encara que el preu de l’ametla haja pogut experimentar alguna lleugera pujada, “als agricultors no els arriba aquest increment mentre els costos es disparen”, fet que provoca que moltes explotacions continuen treballant amb pèrdues.
Preocupació per la invasió d’ametla dels Estats Units
Una de les principals inquietuds del sector és la creixent presència d’ametla procedent dels Estats Units als supermercats i hipermercats europeus, amb preus molt més baixos que els del producte valencià.
L’organització agrària critica especialment la decisió de la Comissió Europea de permetre l’entrada de fins a 500.000 tones de fruits de corfa dels EUA amb aranzel zero, una mesura que qualifiquen com “una autèntica punyalada per al sector”.
Només durant 2025, la Comunitat Valenciana va importar fruita seca dels Estats Units per valor de 355 milions d’euros, una xifra pràcticament equivalent al total d’exportacions agroalimentàries valencianes a aquest país.
Descens de superfície cultivada i risc per al món rural
Les dades del Ministeri d’Agricultura reflecteixen també una reducció continuada de la superfície dedicada al cultiu de l’ametler a la Comunitat Valenciana, amb una pèrdua de 2.349 hectàrees durant 2025, el que representa un descens del 2,6%.
Davant aquesta situació, LA UNIÓ reclama més ajudes per a la reconversió de les explotacions i anima la ciutadania a consumir ametla autòctona per a donar suport als productors valencians.
L’organització adverteix que l’abandonament de terres agrícoles en zones rurals d’interior podria tindre greus conseqüències econòmiques, socials i mediambientals, afavorint la despoblació i la desertificació del territori.