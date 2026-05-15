La Generalitat reconeix nou entitats pel seu treball en defensa de les famílies

La Conselleria ha destacat la necessitat de continuar impulsant polítiques de suport a les famílies davant els nous reptes socials i econòmics.
Durant un acte institucional, la consellera ha assegurat que l’atenció a les famílies necessita “una resposta eficaç” i ha reafirmat el compromís del Consell amb este àmbit.
“Cuidar de les famílies és cuidar del futur de la nostra societat”, ha afirmat, al mateix temps que ha apostat per continuar reforçant estes polítiques des del diàleg amb les entitats socials i la ciutadania.
En el transcurs de l’acte, la Generalitat ha entregat els reconeixements Família 2026 a nou entitats per la seua trajectòria i la defensa dels interessos de les famílies valencianes.
Els guardons distingixen el treball desenvolupat per associacions i col·lectius que treballen en favor de la conciliació, el suport social i la protecció de les famílies a la Comunitat Valenciana.