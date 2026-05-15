Alzira celebrarà este divendres la festivitat de Sant Isidre

La programació començarà a les set de la vesprada a la plaça del Regne, davant del Monument al Llaurador, amb la tradicional ofrena d’una corona de llorer.
La comitiva estarà acompanyada per la Colla de tabals i dolçaines Les Raboses d’Alzira.
Posteriorment, a les set i mitja, tindrà lloc la missa de Sant Isidre a l’església de Santa Caterina, en memòria dels agricultors alzirenys difunts. La cerimònia se celebrarà a l’altar de Sant Bernat, on es troben les imatges de Sant Abdó i Sant Senén, patrons valencians del camp.
Els actes continuaran a les huit de la vesprada a l’Auditori de la Casa de la Cultura amb la imposició de les insígnies de plata a les persones homenatjades enguany.
En esta edició, els reconeixements seran per a Enedina Camarasa Cleries, directora de l’Oficina Comarcal Agrària de la Ribera Alta, i per a l’agricultor Ricardo Boluda Pellicer.
L’acte comptarà també amb l’actuació d’un duo musical i finalitzarà amb un vi d’honor per a totes les persones assistents.
Des de l’Ajuntament d’Alzira s’anima als agricultors, agricultores i a tota la ciutadania vinculada al camp a participar en esta celebració dedicada al patró dels llauradors.
