Cullera recupera la memòria històrica amb l’obertura del refugi antiaeri i coster de 1938 del Far

El refugi del Far es rehabilita quasi 90 anys després per a la seua visita pública
L’espai permet divulgar el paper estratègic del litoral valencià durant la Guerra Civil
El refugi antiaeri i coster del Far de Cullera va ser construït pel Govern de la República després del trasllat de la capital a València, en un context marcat pels bombardejos sobre la costa mediterrània.
Ara, quasi 90 anys després, este espai històric es recupera per a la ciutadania amb l’objectiu de preservar la memòria i divulgar el paper estratègic que va tindre el litoral valencià durant la Guerra Civil.